Küresel Piyasalarda Negatif Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Yılın Son Günü Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin uygulayacağı ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir gözlemleniyor. Yılbaşı tatili sonrası işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Yatırımcıların Gündeminde Belirsizlikler

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni yönetimin ticari ve ekonomik konulara dair belirsizlikleri, yatırımcıların ilgisini üzerinde tutuyor. Olası ek ticari tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi konusundaki kaygılar devam ediyor.

Analistler, enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından daha temkinli bir parasal gevşeme sürecinin benimsenebileceğini belirtiyor. Bu durum, piyasalardaki risk algısını artırıyor.

Piyasa Verileri ve Hisse Senedi Performansı

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de bekleyen konut satışları kasım ayında yüzde 2,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde çıktı. Öte yandan, Jeju Air'e ait bir uçağın yaptığı kaza sonrası Boeing hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti.

Altın fiyatları, yılın son gününde 2,606 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 ile dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 108 seviyesine geriledi.

Uluslararası Borsalarda Durum

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,07, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 düştü. Yeniden açılacak olan borsada 9 Ocak'ta eski Başkan Jimmy Carter anısına işlem yapılmayacak.

Avrupa borsalarında da durum benzer. Dün İtalya hariç negatif seyir gözlemlenirken, İngiltere ve Fransa'daki borsalar erken kapanacak.

Asya Piyasalarında Gözlemler

Asya borsalarında yılın son işlem gününde, Çin piyasalarında satıcılı bir seyir gözlemlenirken, sınırlı da olsa Hong Kong'da bir artış kaydedildi. Çin'de aralık ayı imalat sanayi PMI, beklentilerin altında 50,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki Gelişmeler

Yurt içinde, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9,889,71 puandan tamamladı. Dolar/TL, yüzde 0,4 yükselişle 35,3228 seviyesinden kapandı.

Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri takip edilecek.