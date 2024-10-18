Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen makroekonomik verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararı sonrası risk iştahı artış gösteriyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların piyasalara olan güvenini artırırken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapacağına dair olumlu beklentiler güçleniyor.

ABD Ekonomisinden Olumlu Veriler

ABD'de perakende satışlar, eylül ayında bir önceki aya oranla %0,4 artış göstererek 714,4 milyar dolara ulaştı. Bu, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin sürdüğü yorumlarını destekliyor. Bunun yanında, Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin ekimde 10,3'e yükselmesi, sektördeki büyümeye işaret ediyor.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Ekim ile biten haftada 241 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, pandemi sonrası iş gücü piyasasında meydana gelen yumuşamanın devam ettiğini belirtiyor. Ancak, sanayi üretimi eylülde %0,3 azalış ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş kaydederken, kapasite kullanım oranı %77,5'e geriledi.

Kurumsal Kararlarda Hareketlilik

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, üçüncü çeyrekte net karında %54 artış bildirdi ve hisseleri %10’a yakın bir yükseliş yakaladı. Nvidia'nın hisseleri, gün içinde 140,89 dolara kadar çıkarak rekor tazelerken, Broadcom'un hisseleri de %2,7 artış gösterdi.

Faiz İndirimleri ve Piyasa Tepkileri

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini öngörmeye devam ediyor. ECB'nin faiz indirimine gitmesiyle Avrupa'da da pozitif bir piyasa görünümü var. ECB Başkanı Christine Lagarde, son verilerin Avro Bölgesi'ndeki durgun büyümeyi işaret ettiğini ifade etti.

Asya borsalarında da pozitif bir görünüm hakimken, Japonya'da tüketici fiyat endeksi %0,3 azaldı, ancak yıllık %2,5 artış gösterdi. Çin, üçüncü çeyrekte %4,6 büyüdü ve sanayi üretimi %5,4 artış kaydetti. Yine de, gayrimenkul sektörüne dair endişeler devam ediyor.

Yurt İçi Gelişmeler

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi de alıcılı bir seyir izleyerek günü %0,52 artışla kapattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini değiştirmedi. Dolar/TL, %0,1 düşüşle 34,1295'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada %0,2 artışla 34,2050'den işlem görüyor.

Gözler Verilerde

Piyasalarda dikkatler, yurt içindeki uluslararası yatırım pozisyonu ile birlikte, uluslararası verilerde olduğu gibi İngiltere'deki perakende satış, Avro Bölgesi'ndeki cari işlemler dengesi ve ABD'deki inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerine çevrilmiş durumda.

Bugün beklenen veriler şöyle: