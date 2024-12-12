TCMB Rezervleri 159,4 Milyar Dolar Olarak Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerini 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artış ile 159 milyar 390 milyon dolara yükseltti.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 193 milyon dolar artış göstererek 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Bu rezervler, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönem içerisinde, altın rezervleri ise 541 milyon dolarlık bir azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

2023 Yılı Rezerv Verileri

TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten bu yana durumu şu şekilde: