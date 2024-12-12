Trump, Kripto Para İçin 'Harika Bir Şey' Hazırlıyor

Trump'tan Kripto Para Açıklamaları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını belirtti. ABD'nin bu alanda lider olmayı amaçladığını ifade eden Trump, CNBC'ye verdiği röportajda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile Rekabet

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevine başlayacak olan Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz; biz lider olmak istiyoruz." dedi.

Yapay Zeka ve Elektrik İhtiyaçları

Trump, ABD'nin yapay zeka alanında da ileride olacağını vurguladı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yatırımcılara Teşvik

Amerikalı yatırımcılara seslenen Trump, "Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek." şeklinde konuştu.

Bitcoin'deki Yükseliş

Trump'ın açıklamaları sonrasında Bitcoin fiyatında önemli bir artış yaşandı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazanarak 102 bin dolar'ın üzerini gördü.