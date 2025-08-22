DOLAR
Küresel Sigorta Devlerinin Piyasa Değeri 8 Ayda 57,3 Milyar Dolar Azaldı

En değerli 10 sigorta şirketinin piyasa değeri 20 Ağustos'ta yılbaşından bu yana 57,3 milyar dolar azalarak 1 trilyon 397,5 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:10
20 Ağustos 2025 verilerine göre, dünyanın en değerli 10 sigorta şirketinin toplam piyasa değeri yıl başından bu yana 57,3 milyar dolar azalarak 1 trilyon 397,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Genel görünüm ve liderin etkisi

AA muhabirinin companiesmarketcap.com verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri 2024 sonunda 1 trilyon 454,7 milyar dolar iken, 20 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 3,9 azalışla 1 trilyon 397,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Ancak lider UnitedHealth'in yaşadığı sert değer kaybı listeyi genel olarak etkiledi; lider hariç tutulduğunda diğer dokuz şirketin toplamı yüzde 13,8 artışla 136,5 milyar dolar yükseldi.

UnitedHealth: Zirvede kalırken büyük değer kaybı

UnitedHealth, yıl başından bu yana piyasa değerinde yüzde 41,3 düşüşle 275,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Şirketin hisselerindeki düşüşte 2024 Aralık ayında UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın silahlı saldırıda öldürülmesi, 2025'in ilk çeyreğinde sürdürülen satış baskısı, nisanda kar tahmininin aşağı çekilmesi, CEO Andrew Witty'nin ani istifası ve Mayıs'ta açıklanan tıbbi maliyet artışları etkili oldu.

Şirketin 2025 ikinci çeyrek sonuçlarında 111,6 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 4,08 dolar düzeltilmiş kar açıklanması piyasa beklentilerini karşılamadı. Ayrıca temmuzda ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan cezai ve hukuki soruşturmalar da şirketin performansını olumsuz etkiledi. Buna karşın, 15 Ağustos'ta Warren Buffett aracılığıyla yapılan 5 milyon hisse alımı haberleri kısa süreli yükseliş yarattı.

Sıralama ve şirket performansları

UnitedHealth bu dönemde zirvede kalırken, Allianz SE güçlü performansıyla 2024 sonundaki dördüncülükten ikinci sıraya yükseldi. Progressive piyasa değerinde sınırlı artışa rağmen bir basamak gerileyerek üçüncü oldu. İlk beşteki beş şirketin isimleri değişmedi ancak aralarındaki sıralama oynaklığı dikkat çekti.

Piyasa değeri yılbaşından bu yana en çok artan şirket Allianz SE olurken, onu AXA, AIA, Zurich Insurance Group ve Ping An Insurance izledi. Piyasa değeri düşen üç şirket ise UnitedHealth, Chubb ve Marsh & McLennan Companies oldu.

Bilanço ve kâr açıklamaları

Allianz SE, yayımlanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre net kârını yüzde 13 artırarak 2,84 milyar avro seviyesine çıkardı ve yıl sonu hedefini korudu. Şirket, kâr artışını mal ve kaza sigortası segmentindeki performans ile UniCredit ortaklığından elde edilen yaklaşık 300 milyon avro satış kazancına bağladı.

Progressive'in ikinci çeyrek kârı ise bireysel sigortalar alanındaki güçlü performans sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. China Life Insurance ve Ping An Insurance ise ikinci çeyrek bilançosunu henüz yayımlamamıştı.

En değerli 10 sigorta şirketi (20 Ağustos 2025)

1. UnitedHealth: 275,5 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana -41,29%)

2. Allianz SE: 167,9 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +41,29%)

3. Progressive: 146,9 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +4,06%)

4. China Life Insurance: 143,6 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +3,03%)

5. Ping An Insurance: 142,1 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +5,49%)

6. Chubb: 109,2 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana -2,47%)

7. AXA: 106,5 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +6,50%)

8. Marsh & McLennan Companies: 103,7 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana -1,09%)

9. Zurich Insurance Group: 103,5 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +20,22%)

10. AIA: 98,6 milyar dolar (Yıl sonundan bu yana +26,39%)

Toplam: 20 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 397,5 milyar dolar (2024 sonuna göre %3,94 düşüş).

