Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Türkiye ve İspanya'nın Stratejik İş Birliği Vurgulandı

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Önemli Açıklamalar

İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü işlevi gördüğünü belirtti. Santiago, ulaştırmanın modernizasyonunun hem İspanya hem de Türkiye için kritik olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin ulaşım kolaylaştırma konusundaki potansiyelinin farkında olduğunu ifade etti.

Ulaşım Koridorlarının Önemi

Santiago, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptığı konuşmada, forumun ulaşım koridorlarının zamanında tartışılması için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Bölgesel ulaşım koridorlarının yeniden şekillenmesinin, uluslararası demir yolu yollarını ve ekonomik iş birliklerini desteklediğini belirtti. "Uluslararası koridorlar, eksik bağlantıları tamamlayarak, ülke ekonomilerini güçlendiriyor ve siyasi iş birliğini geliştiriyor," dedi.

Arnavutluk'un Dönüşüm Süreci

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde büyük bir dönüşüm yaşadıklarını belirtti. "Şu anda müzakere masasında yer alıyoruz ve 2027’nin sonunda süreç tamamlanabilir. Bizim hedefimiz, ulusal bağlantı vizyonumuzun, Avrupa entegrasyonunu hızlandırmak için güçlü bir araç olmasıdır," dedi.

Türkmenistan'ın Lojistik Avantajları

Allaguly Hudayberdiyev, Türkmenistan'ın stratejik konumunu vurgulayarak, oluşturdukları ulaştırma koridorlarıyla Afganistan, Türkiye ve Avrupa'yı birleştirdiklerini ifade etti. Türkmenistan, uluslararası ticarette önemli bir rol üstlendiğini belirtti ve yatırım çekmek için uluslararası iş birliklerine odaklandıklarını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Küresel Ulaşım ve İletişim Bağlantılarında Güncel Eğilimler ve Yeni Gelişen Dinamikler başlıklı paneline katılan Arnavutluk Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, konuşma yaptı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Küresel Ulaşım ve İletişim Bağlantılarında Güncel Eğilimler ve Yeni Gelişen Dinamikler başlıklı paneline katılan Arnavutluk Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, konuşma yaptı.