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Küresel Yarı iletken Satışları 2024'te %19,1 Arttı

2024'te küresel yarı iletken satışları %19,1 artarak 627,6 milyar dolara ulaştı. 2025 için çift haneli büyüme öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:17
Küresel Yarı iletken Satışları 2024'te %19,1 Arttı

Küresel Yarı İletken Satışları 2024'te Rekor Seviyeye Ulaştı

Küresel yarı iletken satışları, 2024 yılı itibarıyla yıllık %19,1 artış kaydederek 627,6 milyar dolara ulaşmış durumda. Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), bu çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 526,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Bölgesel Satış Performansları

Verilere göre, bölgesel analizde, yarı iletken satışları Amerika kıtasında yıllık %44,8, Çin'de %18,3 ve Asya Pasifik'te %12,5 oranında artış gösterdi. Ancak Japonya'da %0,4 ve Avrupa'da %8,1 azalma yaşandığı dikkat çekiyor.

Uzun Vadeli Beklentiler

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, küresel yarı iletken pazarına ilişkin değerlendirmesinde, 2024 yılı satışlarının ilk kez 600 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Ayrıca, 2025 yılı için çift haneli büyüme beklentisinin mevcut olduğunu belirtti.

Yarı İletkenlerin Önemi

Neuffer, yarı iletkenlerin tıbbi cihazlar, iletişim, savunma uygulamaları, yapay zeka, ileri düzey ulaşım gibi modern teknolojileri mümkün kıldığını ve sektörün uzun vadeli görünümünün son derece güçlü olduğunu ifade etti.

Yerli Çip Üretimindeki Artış

Son olarak, Amerika'nın 2032 yılına kadar yerli çip üretim kapasitesini 3 katına çıkarmasının beklendiğini belirten Neuffer, bu durumun küresel yarı iletken endüstrisine olan katkısının büyük olacağını sözlerine ekledi.

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