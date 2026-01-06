Kuşadası Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı Başladı

Kuşadası Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında soğuyan havalara karşı hemşehrilerine sıcak çorba ikramı başlattı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, belediye bu kış da sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların içini ısıtmayı hedefliyor.

İlk İkram İkiçeşmelik Mahallesi'nde Yapıldı

İkramların ilki, İkiçeşmelik Mahallesinde kurulan semt pazarının girişinde gerçekleştirildi. Büyük bir özen ve titizlikle hazırlanan çorbayı alan pazarcı esnafı ve vatandaşlar, yapılan hizmet için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, sıcak çorba ikramının kış ayları boyunca haftanın belirli günlerinde semt pazarlarının girişlerinde devam edeceğini bildirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu çalışma, soğuk havalarda vatandaşlara yönelik destek uygulamalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

