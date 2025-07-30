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Kuşadası'na 9.350 Turist Getiren Yüzen Oteller: Kruvaziyer Turizminde Rekor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyer gemi ile 9.350 turisti ağırlayarak kruvaziyer turizminde önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:25
Kuşadası'na 9.350 Turist Getiren Yüzen Oteller: Kruvaziyer Turizminde Rekor

Aydın'ın kruvaziyer turizminin gözde lokasyonlarından biri olan Kuşadası, 3 gemiyle gelen 9.350 turisti misafir etti. Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" ve İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.

"Yüzen otel" olarak adlandırılan bu gemilerden inen turistler, ilçenin merkezinde alışveriş yaparken, bazıları da İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyaret etti.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl Kuşadası’nda kruvaziyer ve yolcu sayısında rekor beklediklerini belirtti. Güngör, Kuşadası'nın bu alandaki yükselişini ve tercih edilirliğini şu ifadelerle özetledi:

"Gemi ve yolcu sayısındaki artış, Kuşadası'nın uluslararası düzeyde giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Bu duruma bağlı olarak gelen gemilerin şehre hem turistik hem de ekonomik olarak büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Kruvaziyer turizmindeki artış, Kuşadası'nın uluslararası prestijini de güçlendiriyor."

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 gemiyle gelen 9 bin 350...

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 gemiyle gelen 9 bin 350 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" ile İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 gemiyle gelen 9 bin 350...

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 gemiyle gelen 9 bin 350 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" ile İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyerler yanaştı.

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