Kuşadası'nda Ağaç Atıkları İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor

Kuşadası Belediyesi budama atıklarını kışlık oduna çevirip başvurularla ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Başvuru: Güvercin Masa 444 71 14.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:09
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi, mevsimsel budama çalışmalarından çıkan ağaç atıklarını toplayarak kışlık odun haline getiriyor ve ihtiyaç sahibi kişi ile ailelere ulaştırıyor. Geçen yıl uygulanan bu yöntemle birçok aileye odun desteği sağlanmıştı; çalışma bu yıl da sürüyor.

Toplama ve işleme süreci

Kent genelinde budanan dallar ile kurumuş ağaçların kök ve gövdeleri düzenli olarak toplanıyor. Kamyonlara yüklenen atıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor.

Başvuru, değerlendirme ve teslimat

Hazırlanan kışlık odunlar, Güvercin Masa üzerinden yapılan başvuruların ardından dağıtılıyor. Başvurular için 444 71 14 numaralı telefon kullanılıyor. Talepler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından incelenip belirlenen adreslere ekiplerce teslim ediliyor.

Belediye, yürüttüğü bu uygulamayı kömür yardımıyla koordineli şekilde sürdürüyor; amaç hem vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak hem de sosyal destek hizmetlerini güçlendirmek.

Belediye başkanının mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, belediye tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilere destek vermeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

