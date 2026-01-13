MTB Başkanı Özcan: Malatya Tarımının Geleceğini Projelerle İnşa Ediyoruz

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri ve Malatya tarımının geleceğine ilişkin planlamaları paylaştı.

Basına Teşekkür ve Mesaj

MTB hizmet binasındaki programda konuşan Özcan, gazetecilerin gününü kutladı ve basının Malatya tarımı ile özellikle kayısı sektörü için önemli bir kamuoyu desteği sağladığını vurguladı. Özcan, '7 yıllık görev süremiz boyunca basın mensuplarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Yapılan her projede bu katkı çok kıymetliydi' ifadelerini kullandı.

Lisanslı Depoculukta Önemli Adımlar

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kuru kayısı lisanslı depoculuk projesine odaklandıklarını belirten Özcan, 2020 yılında tamamlanan proje ile Malatya'ya toplam 33 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Kentte biri 5 bin ton, diğeri 6 bin ton kapasiteli olmak üzere iki lisanslı kuru kayısı deposunun faaliyette olduğunu aktaran Özcan, bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton ürün sirkülasyonu sağlandığını kaydetti. Lisanslı depoların ürün kalitesinin korunması ve piyasa fiyat regülasyonu açısından kritik rol oynadığına dikkat çekti ve 'Zor geçen sezonlara rağmen depolarda muhafaza edilen ürünler piyasayı dengeledi' dedi.

Hayvancılık OSB ve Süt Toplama Merkezleri

Malatya'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirtti. Yaklaşık 3 bin 200 hektarlık alanda kurulan OSB'de arsa tahsislerinin başladığını ve bölgenin Malatya'yı hayvancılıkta bölgesel bir merkez haline getireceğini söyledi. Ayrıca süt toplama merkezi ve soğuk zincir projeleriyle üreticilerin desteklendiğini, il genelinde 7 farklı noktada süt toplama faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Kayısıda Yeni Satış ve Laboratuvar Sistemi

MTB bünyesinde kurulması planlanan modern ürün satış salonu ve mezat sistemi hakkında bilgi veren Özcan, üreticinin ürününü en iyi fiyata, güvenli ortamda satabileceği bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Ayrıca Malatya'da yetkili sınıflandırıcı laboratuvar sayısının artırıldığını ve Avrupa Birliği standartlarında analizlerin artık kentte yapılabildiğini söyledi.

Deprem ve Zirai Don Süreci

Özcan, 6 Şubat depremleri ile 12 Nisan'da yaşanan zirai don felaketinin Malatya tarımını derinden etkilediğini aktardı. Bu süreçte devlet desteklerinin sağlanması için yoğun girişimlerde bulunduklarını belirten Özcan, 'Yaklaşık 7,5 milyar liralık destek Malatya'ya kazandırıldı. Bu destekler üreticimiz için hayati öneme sahipti' dedi.

Yeni Şire Pazarı Vurgusu

Yeni Şire Pazarı projesinin Malatya için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Özcan, modern fiziki şartlara sahip bu alanın kayısı ticaretine değer katacağını belirtti ve 'Değişim sancılı olabilir ama Malatya bu dönüşümü yaşamak zorundaydı' ifadelerini kullandı.

Programın Kapanışı

Program, Başkan Özcan'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MTB BAŞKANI ÖZCAN: "MALATYA TARIMININ GELECEĞİNİ GÜÇLÜ PROJELERLE İNŞA EDİYORUZ"