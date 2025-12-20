DOLAR
Kuşadası'nda Renkli Yılbaşı Pazarı El Heykeli Önünde Açıldı

Kuşadası Belediyesi El Heykeli önünde kurulan yılbaşı pazarı haftanın 7 günü 13.00-22.00 arası açık olacak; İsmail Cem Meydanı'nda cumartesi eğlenceleri düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:32
Kuşadası'nda rengarenk yılbaşı pazarı ilgi çekiyor

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent merkezinde bulunan El Heykeli önünde geleneksel yılbaşı pazarını kurdu. Rengarenk tezgâhlar ve çeşit çeşit ürünlerle pazar, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Pazarda neler var?

El Heykeli önündeki pazarda süsler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek tatlar satışa sunuluyor. Ürün çeşitliliği ve görsel sunum, pazarı hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için cazip hale getiriyor.

Ziyaret saatleri

Yılbaşı pazarı, haftanın her günü ziyaret edilebilecek. Ziyaret saatleri 13.00-22.00 olarak açıklandı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yeni yıl eğlencesi

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, kent sakinleri ve yeni yılı Kuşadası'nda karşılamaya hazırlananlar için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda cumartesi gününden itibaren bir yılbaşı eğlencesi düzenleyecek. Programda canlı müzik performansları yer alacak ve yapay kar yağdırılacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler arasında yüz boyama, çocuk diskosu ve circus şov bulunuyor. Etkinlikler 13.00’te başlayıp 18.00’de sona erecek.

