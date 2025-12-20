Kuşadası'nda Renkli Yılbaşı Pazarı El Heykeli Önünde Açıldı

Kuşadası'nda rengarenk yılbaşı pazarı ilgi çekiyor

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent merkezinde bulunan El Heykeli önünde geleneksel yılbaşı pazarını kurdu. Rengarenk tezgâhlar ve çeşit çeşit ürünlerle pazar, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Pazarda neler var?

El Heykeli önündeki pazarda süsler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek tatlar satışa sunuluyor. Ürün çeşitliliği ve görsel sunum, pazarı hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için cazip hale getiriyor.

Ziyaret saatleri

Yılbaşı pazarı, haftanın her günü ziyaret edilebilecek. Ziyaret saatleri 13.00-22.00 olarak açıklandı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yeni yıl eğlencesi

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, kent sakinleri ve yeni yılı Kuşadası'nda karşılamaya hazırlananlar için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda cumartesi gününden itibaren bir yılbaşı eğlencesi düzenleyecek. Programda canlı müzik performansları yer alacak ve yapay kar yağdırılacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler arasında yüz boyama, çocuk diskosu ve circus şov bulunuyor. Etkinlikler 13.00’te başlayıp 18.00’de sona erecek.

KUŞADASI'NDA KURULAN YILBAŞI PAZARI RENGARENK GÖRÜNÜMÜYLE İLGİ ODAĞI OLDU