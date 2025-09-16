Kütahya'da 142 Saka Kuşu Operasyonla Ele Geçirildi, Doğaya Salındı

Doğa Koruma ekipleri ve kolluk güçleri iş birliğiyle kuşlar serbest bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 142 saka kuşu'nun doğaya salındığını açıkladı.

Çokçetin, Nsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'nın Gediz ilçesi Çukurören Köyü'nde, ağ ile saka kuşu yakalandığı yönünde gelen ihbar üzerine ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçtiğini belirtti.

Çokçetin, şahsın yakalandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kafes içinde 142 adet saka kuşu, kuşları yakalamak amacıyla kullanılan bir ağ ve iki ses cihazı ele geçirildi. Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten dolayı idari işlem uygulandı. 142 saka kuşu, kolluk kuvvetlerimizle birlikte yeniden doğaya salındı. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Olayla ilgili idari işlemler devam ediyor. Yetkililer, yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı.