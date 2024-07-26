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Kuveyt Türk'ten Dijital Genel Kredi Sözleşmesi Hizmeti

Kuveyt Türk, Genel Kredi Sözleşmelerini dijital ortamda onaylama hizmetini duyurdu, kağıt tasarrufu sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:14
Kuveyt Türk'ten Dijital Genel Kredi Sözleşmesi Hizmeti

Kuveyt Türk'ten Yenilikçi Dijital GKS Hizmeti

Kuveyt Türk, Genel Kredi Sözleşmeleri'nin (GKS) dijital olarak onaylanabileceği yeni bir hizmet sundu. Bu uygulama ile kullanıcılar, şahıs firmaları finansman süreçlerindeki kefilli işlemler hariç tüm genel kredi sözleşmesi işlemlerini dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Doğa Dostu ve Sürdürülebilir Yaklaşım

Dijital GKS hizmeti, finansmana kolay erişim sağlarken doğa dostu ve sürdürülebilir yönüyle de dikkat çekiyor. Kuveyt Türk, bu yenilik sayesinde işlem başına 39 sayfalık kağıt tasarrufu yapmayı hedefliyor ve böylece kağıtsız bankacılık uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Dijital Deneyim Sunuyoruz”

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Dijital GKS ile işlemlerini dijital ortamda başlatıp onaylarını da aynı şekilde sürdürebilen şahıs firmalarına uçtan uca bir deneyim sunuyoruz." dedi.

Uzaktan Finansman ve Kolaylıklar

Delipoyraz, müşterilerin diledikleri yerden uzaktan müşteri edinimini Kuveyt Türk Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebildiklerini belirtti. "Hesap açabileceği gibi, limit tahsis hizmetini uzaktan veya şubelerimizden alabiliyor. Çevrimiçi finansman hizmetimiz ile dijital ortamdan nakdi ve gayri nakdi finansman ürünlerine kolayca erişim sağlıyorlar. Böylece, müşterilerimizin zamanını uzun imza süreçleriyle harcamaktayız, ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemiş oluyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz...

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, açıklamalarda bulundu.

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