Kuyucak’ta Portakal Hasadı: Üreticilere EKÜY Belgeleri Teslim Edildi

Kuyucak’ta Portakal Hasadı ve EKÜY Belgesi Töreni

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunun başlamasıyla birlikte Coğrafi İşaretli Kuyucak Portakalı hasadı için Kuyucak’taki portakal bahçesinde üreticilerle buluştu. Hasat coşkusuna ortak olan yetkililer, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) belgesi almaya hak kazanan üreticilere belgelerini takdim etti.

Hasat ve belge tesliminin önemi

Etkinlikte, üretim süreçlerinin kayıt altına alınması ve ürün güvenilirliğinin artırılmasına vurgu yapıldı. EKÜY belgeleri, üreticilerin pazarda güvenilirliklerini güçlendirecek adımlar arasında gösterildi.

Aydın’da narenciye üretim verileri

Program kapsamında Aydın’a ait tarımsal veriler de paylaşıldı. TÜİK 2024 verilerine göre, Aydın’da toplam 42 bin 902 dekar alanda 93 bin 243 ton narenciye üretildi. Ürün dağılımı ise şu şekilde açıklandı: Portakal 74 bin 005 ton, Mandalina 16 bin 747 ton, Limon 2 bin 353 ton, Greyfurt 138 ton.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede sürdürülebilir çalışmalar

Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadelenin sürdüğü belirtildi. Bilgilendirmeye göre, 5 ekip ile 5 ilçede 14 bahçe ve 28 tuzak kapsamında Ulusal Eylem Planı yürütülüyor. Ayrıca 17 ilçede 40 istasyon ve 80 monitör tuzak ile izleme devam ediyor. Sahada görev yapan toplam 17 ekip ve 38 personel bulunurken, üreticilere 28 bin 374 adet tuzak dağıtıldı. İl Müdürlüğü tarafından temin edilen 13 bin adet siyah torba ise kültürel mücadele kapsamında 17 ilçeye gönderildi.

Turunçgil EKÜY Projesi sürüyor

Zirai ilaç kalıntılarını önlemek ve ürün güvenilirliğini artırmak amacıyla yürütülen Turunçgil EKÜY Projesi, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde 8 bin 158 dekar alanda devam ediyor.

