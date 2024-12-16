Lagarde'dan Faiz İndirimi Sinyali: 'Gidişat Netleşecek'

ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz İndirimi Sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali verdi. Lagarde, Litvanya'nın avroya geçişinin 10. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ECB'nin mevcut politika duruşunun kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Gelen Veriler Güçlü

Vilnius'ta düzenlenen "Küresel Jeopolitik Değişimler Ortasında Dayanıklılık Sütunları" konulu Yıllık Ekonomi Konferansı'nda Lagarde, "Gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dezenflasyon Süreci Doğru Yolda

Lagarde, dezenflasyon sürecinin "doğru yolda olduğunu" savunurken, ekonomik büyümeye yönelik risklerin arttığını da dile getirdi. ECB'nin geçmişteki iletişim stratejisini hatırlatan Lagarde, "Politika faizlerini gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" ifadesinin artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Uygun Politika Duruşu

Bu durumu değerlendirerek, Lagarde, "Artık 'yeterince kısıtlayıcı' bir politika hedeflemiyoruz; bunun yerine 'uygun' bir politika duruşu sergilemeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Faiz İndirimi ve Gelecek Toplantı

ECB, 12 Aralık'ta ekonomik zayıflığa karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirmişti. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.