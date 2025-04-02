Lapseki'de Yoğun Çiçeklenme, Rekolte Beklentisini Artırdı

Lapseki'de Ağaçlarda Çiçek Yoğunluğu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, meyve üreticileri, ağaçların yoğun çiçek açmasının ardından yüksek rekolte beklentisi içerisinde. Yaklaşık 40 bin dekar alanda 3 bin çiftçinin, yılda ortalama 130 bin ton şeftali ve nektarin ürettiği bu bölgede, çiçek açan meyve ağaçları doğaya renk katıyor.

Bereketli Bir Hasat Sezonu Heyecanı

İlkbahar mevsiminin gelişiyle açan çiçekler, üreticiler için bereketli bir hasat sezonunun habercisi oldu. Çiçeklerin dökülmesinin ardından, **güneş alacak şekilde** gelişen meyvelerin verimliliği artırması bekleniyor.

Yerel Yönetim ve Çiftçi İlişkisi

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, baharın gelişiyle birlikte şeftali ve nektarin ağaçlarının muhteşem bir görünüm oluşturduğunu belirtti. Kaçan, Lapseki'nin yılda 100 ila 130 bin ton şeftali ve nektarin üretimiyle Çanakkale’nin en büyük meyve üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Üreticiler Umutlu

Kaçan, ağaçlardaki çiçeklerin yarısının dahi tutmasının yüksek verim anlamına geldiğinin altını çizerek, çiftçiler için umut dolu bir yıl beklendiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, meyve üreticisi Sedat Yılmaz da bu yılki çiçeklenmenin yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

Yılmaz, “Ağaçlar, iklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıla göre bu yıl 15 gün daha erken çiçek açtı. Ancak bu durumun herhangi bir zararı yok. Allah’ın izniyle bu sene meyve yılı olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ağaçların ilkbaharda yoğun çiçek açması üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, ağaçların ilkbaharda yoğun çiçek açması üreticilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.