Lisa Cook, Trump'ın Görevden Alma Girişimine Karşı Dava Açıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Başkan Trump'ın görevden alma girişimine dava açıyor; avukatı Abbe Lowell bu eylemi "yasa dışı" ve yetkisiz olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:19
Avukatı Abbe Lowell: Trump'ın yetkisi yok, eylem "yasa dışı"

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Başkan Donald Trump tarafından yapılan görevden alma girişimine karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin "hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını" belirterek sürecin yasal zemine çekileceğini söyledi.

Lowell, bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını ifade ederek, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını duyurmuştu. Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere atıfla "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu yasanın kendisine takdir yetkisiyle, "haklı neden" bulunması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasına imkan tanıdığını savunarak Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasada herhangi bir neden bulunmamasına ve bunu yapmaya yetkisi olmamasına rağmen beni 'haklı nedenle' görevden aldığını iddia etti. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

