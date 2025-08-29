DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda yıllık yüzde 5,8 azalarak 289 bin 803 tona indi; ihracat %67 artışla 44 bin 707 tona çıktı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:18
LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı

LPG İthalatı Haziran'da Yıllık Yüzde 5,8 Azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hazirana ilişkin LPG Piyasası Sektör Raporuna göre, Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 289 bin 803 ton oldu.

İthalatın Coğrafyası

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan, Türkiye Serbest Bölgeleri, Libya ve Hırvatistan olarak kayda geçti.

İhracatta Sert Artış

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 67 artarak 44 bin 707 ton seviyesine yükseldi. İhracat, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Singapur, Panama, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye gerçekleştirildi.

Üretim ve İç Satış Rakamları

LPG üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16,8 artışla 87 bin 676 ton oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan yurt içi LPG satışı ise yaklaşık 362 bin 295 ton olarak hesaplandı.

Haziran satışlarında pazar payı dağılımında otogaz %83,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu tüplü LPG %14,1 ve dökme LPG %2,3 izledi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması
2
LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı
3
Haziran'da Lisanslı Elektrik Üretimi yüzde 5,4 Azaldı
4
Küresel Piyasalar: ABD Büyümesi, PCE Verisi ve Fed Beklentileri
5
İstanbul Serbest Piyasada Dolar 41,1480, Avro 48,0160'den Açıldı
6
TMB Başkanı Eren: Türk müteahhitler 'Dünyanın En Büyük 250' listesinde güçleniyor
7
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız