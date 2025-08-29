LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı

LPG İthalatı Haziran'da Yıllık Yüzde 5,8 Azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hazirana ilişkin LPG Piyasası Sektör Raporuna göre, Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 289 bin 803 ton oldu.

İthalatın Coğrafyası

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan, Türkiye Serbest Bölgeleri, Libya ve Hırvatistan olarak kayda geçti.

İhracatta Sert Artış

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 67 artarak 44 bin 707 ton seviyesine yükseldi. İhracat, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Singapur, Panama, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye gerçekleştirildi.

Üretim ve İç Satış Rakamları

LPG üretimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16,8 artışla 87 bin 676 ton oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan yurt içi LPG satışı ise yaklaşık 362 bin 295 ton olarak hesaplandı.

Haziran satışlarında pazar payı dağılımında otogaz %83,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu tüplü LPG %14,1 ve dökme LPG %2,3 izledi.