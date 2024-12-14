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LPG Tüplerinde Takip Sistemi İçin Son Tarih Belirlendi: 31 Aralık 2025

LPG tüplerinin piyasada takip edilmesi için düzenleme yapıldı. Tüm dağıtıcıların sistemi 31 Aralık 2025'e kadar kurması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:04
LPG Tüplerinde Takip Sistemi İçin Son Tarih Belirlendi: 31 Aralık 2025

LPG Tüplerinde Takip Sistemi İçin Son Tarih Belirlendi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik olarak önemli bir düzenleme değişikliğine gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurmaları gerekecek. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüplerinin, dolum tesislerinde bulundurulması yasaklanacak. Ayrıca, bu tür tüplerin dolumu ve satışı da tamamen durdurulacak.

15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, tüplerin izlenebilirliğinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre verilmiş oldu.

Tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, söz konusu düzenlemenin uygulanması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK tarafından ortaklaşa yürütülecek. Düzenleme ile birlikte LPG tüplerinin izlenebilirliğinin sağlanması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele edilmesi hedefleniyor.

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