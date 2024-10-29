Lufthansa Grubu Üçüncü Çeyrek Karlılığında Düşüş Yaşadı

Lufthansa Grubu’nda Karlılık Düşüşü

Lufthansa Havayolları, artan maliyetler, savaş koşulları ve belirsizlikler nedeniyle zorluklar yaşıyor. Bu durum, grubun üçüncü çeyrek kârının geçen yıla göre yüzde 9 düşmesine yol açtı.

Finansal Sonuçlar

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Brussels Airlines ve Austrian Airlines’ın sahibi olarak, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. 2023 yılı üçüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK, 1,46 milyar avrodan 1,34 milyar avroya gerileyerek yüzde 9 azaldı.

Artan Gelir ve Yüksek Talep

Yaz dönemi, şirket tarihinin en karlı dönemi olarak kaydedildi. Yüksek yolcu talebi ve artan sefer sayısıyla birlikte, Temmuz-Eylül 2023 döneminde gelirler, önceki yıla göre yüzde 5 artışla 10,73 milyar avroya ulaştı.

Yolcu Sayısı ve Operasyonel Başarı

Lufthansa, bu dönemde 40 milyon yolcu taşıdığını belirtirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 38,17 milyondu. CEO Carsten Spohr, Eurowings, Austrian Airlines ve Brussels Airlines’in rekor finansal sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Maliyet Zorlukları

Ancak, uçak teslimat gecikmeleri ve Almanya'daki operasyonel sorunlar ana markayı etkiledi. Yeni ve verimli uçak eksikliğinden kaynaklanan maliyet sorunları, Lufthansa'nın yıllık kâr uyarıları yapmasına neden oldu. Temmuz-Eylül dönemindeki kâr, bir önceki yıla göre yüzde 37 düştü.

Öte yandan, Lufthansa, uçuş iptalleri ve gecikmeler için tazminat ödemekle yükümlü. Asya yönlü uzun mesafeli uçuşlarda artan rekabet de Lufthansa’nın karşılaştığı başlıca zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.