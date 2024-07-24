Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Emekli Sandığı Aylık Alanlara Temmuz Dönemi Zam Farkı Ödemeleri



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenecek. Açıklamada şu detaylar yer alıyor:

Toplam 2 milyon 441 bin 795 kişiye aylık ödeme yapılmaktadır.

Aylıklarına 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren oluşan fark tutarları, vatandaşların banka veya PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Ödemeler, 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz ayı için 1 aylık maaş farkı tutarı ödenecek.

Üçer aylıklar halinde aylık alanlara; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı için 1 aylık, Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları için 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 3 aylık maaş farkı ödenecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar lira olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme ile aylık alan vatandaşlar, Temmuz ayı itibarıyla oluşan zam farklarını hesaplarına yansıyacak ve mali durumlarında pozitif bir etki sağlanması hedeflenmektedir.



