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Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Temmuz'a özel 15.000 TL yatırılacak

Ziraat Bankası maaş müşterilerine 15 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:37
Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden çekenler dikkat! Temmuz'a özel 15.000 TL yatırılacak

Ziraat Bankası ödeme kampanyaları son hızıyla devam ediyor! 15 bin TL için hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 15 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası maaş müşterisi olan emeklilere özel 15 bin TL ödeme kampanyası başlattı. 

ziraat bankası 15 bin tl kampanyası

Ziraat Bankası 15 bin TL emekli kredisi için başvurular bankanın şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Banka emekli kredisi başvurusu yapan müşterilerin başvurularını kısa süre içinde değerlendirerek hesaplarına aktaracak. Müşteriler en fazla 15 bin TL için başvuru yapabilecek. Bankanın emeklilere özel düzenlediği ödeme kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz! 

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