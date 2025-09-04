DOLAR
41,17 0%
EURO
48,11 -0,08%
ALTIN
4.682,19 0,68%
BITCOIN
4.545.688,91 1,56%

Malezya Menşeli Mensucat İthalatına Damping Önlemi Genişletildi — Penfabric Hariç %44 CIF

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli sentetik mensucat için uygulanan damping önlemini Penfabric hariç Malezya çıkışlı ithalata da genişletti; diğer firmalara %44 CIF uygulanacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:48
Malezya Menşeli Mensucat İthalatına Damping Önlemi Genişletildi — Penfabric Hariç %44 CIF

Malezya Menşeli Mensucat İthalatına Damping Önlemi Genişletildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına uygulanan dampinge karşı önlem, belirli istisnalar dışında Malezya çıkışlı ithalata da teşmil edildi.

Kararın Dayanağı ve Yayımlanma

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve alınan sonuçlar doğrultusunda uygulama kapsamı genişletildi.

Soruşturma Bulguları

Soruşturma sonucunda, Malezya'da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı tespit edildi. Bu bulguya göre, söz konusu ithalat faaliyetlerinde yeterli haklı gerekçe veya ekonomik sebep bulunmadığı saptandı. Ancak, işbirliği kapsamında incelenen Penfabric Sdn. Berhad ünvanlı firma bu değerlendirme dışında tutuldu.

Uygulama Kapsamı ve Oran

Buna göre, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, Penfabric Sdn. Berhad firması hariç olmak üzere Malezya menşeli ithalata teşmil edildi. Diğer firmaların ithalatlarına, ilgili mensucat için CIF bedelinin %44'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Kararın uygulanması ile ilgili ayrıntılar ve izlenecek idari süreçler, Tebliğ ve soruşturma raporunda belirtildiği şekilde yürütülecek.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: Yapay Zeka Ana Tema — 9-11 Ekim
2
Dolar/TL 41,17 seviyesinde yatay: Fed belirsizliği ve istihdam verileri piyasalarda
3
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı
4
VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı
5
AR-GE, Tasarım ve Destek Personeline Vergi Teşviklerinde Usul ve Esaslar Belirlendi
6
Brent petrol 66,95 dolara geriledi — OPEC+ ve ABD stokları baskısı
7
Novatek Arktik LNG 2'den Sevkiyata Başladı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor