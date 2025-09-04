Malezya Menşeli Mensucat İthalatına Damping Önlemi Genişletildi — Penfabric Hariç %44 CIF

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına uygulanan dampinge karşı önlem, belirli istisnalar dışında Malezya çıkışlı ithalata da teşmil edildi.

Soruşturma Bulguları

Soruşturma sonucunda, Malezya'da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı tespit edildi. Bu bulguya göre, söz konusu ithalat faaliyetlerinde yeterli haklı gerekçe veya ekonomik sebep bulunmadığı saptandı. Ancak, işbirliği kapsamında incelenen Penfabric Sdn. Berhad ünvanlı firma bu değerlendirme dışında tutuldu.

Uygulama Kapsamı ve Oran

Buna göre, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, Penfabric Sdn. Berhad firması hariç olmak üzere Malezya menşeli ithalata teşmil edildi. Diğer firmaların ithalatlarına, ilgili mensucat için CIF bedelinin %44'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Kararın uygulanması ile ilgili ayrıntılar ve izlenecek idari süreçler, Tebliğ ve soruşturma raporunda belirtildiği şekilde yürütülecek.