Manisa'da İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Borsada: Kilogramı 3.500 TL

Manisa Ticaret Borsası'nda sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü sembolik açık artırmayla kilogramı 3 bin 500 liradan alındı; üretici Ertan Barak 50 kilogram getirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:08
Törenle başlayan alımda sembolik açık artırma yapıldı

Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü alım işlemine başlandı. Sembolik açık artırmada Koldere Mahallesi'nden getirilen ürün, üretici Ertan Barak tarafından borsaya sunuldu ve kilogramı 3 bin 500 lira fiyatla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı.

Üretici Ertan Barak tören sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu sezonun ilk kuru üzümünü ben hasat ettim ve borsaya 50 kilogram üzüm getirdim. Bütün çiftçilerimize hayırlı sezonlar olmasını diliyorum.' dedi.

Yetkililerden üreticiye destek ve tüketim çağrıları

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, konuşmasında alın teri döken çiftçinin kıymetinin bilindiğini vurgulayarak, 'Çiftçinin motivasyonunu artıracak bütün destekleme araçlarını maddi manevi hep iyi tutmamız lazım.' ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Manisa'nın üzümle özdeşleştiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümün yoğun şekilde yurt dışına ihraç edildiğini ve iç tüketimin de artırılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa'nın yaklaşık 30 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu hatırlatarak, bu ürünlerin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Rekolte ve ihracat rakamları

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaş ve kuru üzüm ihracatının 650 milyon doları geçtiğini belirterek, Türkiye'nin artık tarım ürünleriyle milyar dolar düzeyinde rekabet eden ürünlere sahip olduğunu ifade etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, nisan ayında bağlardaki doğuşlar dikkate alınarak 300 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini, ancak nisan ayındaki zirai dondan sonra yüzde 40 ila 50 arasında rekolte kaybı yaşandığını söyledi. Özkasap, sektörün geçen sezonu 150 bin tona karşılık 529 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatıyla kapatmaya hazırlandığını da ekledi.

Sembolik açık artırmanın ardından

Konuşmaların ardından Koldere Mahallesi'nden getirilen ürünün sembolik açık artırmada satın alınmasıyla tören sona erdi. Manisa Ticaret Borsası'ndaki etkinlik, üreticinin emeğini görünür kılma ve sektörün gündemine dikkat çekme amacı taşıdı.

