Manisa Sarıgöl'de Yağışlar Barajlarda Su Seviyesini Yükseltti, Çiftçiler Rahatladı

Manisa Sarıgöl'de yağışlar barajlarda su seviyesini yükseltti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, dereler aracılığıyla baraj ve göletlere ulaşarak su seviyelerinin yükselmesini sağladı.

Yağışların ardından barajlarda toplanan su miktarındaki artış, yaz sulaması açısından bölge çiftçilerinin yüzünü güldürdü.

Buldan ve Afşar Barajları çiftçilere umut verdi

Sarıgöl Ovasını yaz aylarında sulayan Buldan ve Afşar barajlarında önemli ölçüde su toplanması, tarımsal üretim yapan çiftçiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Buldan Barajı ova'nın bir bölümünü, Afşar Barajı ise ovanın büyük kısmını suluyor.

Afşar Barajı’nın sağ ana sulama kanalının Sarıgöl Ovası’na, sol ana sulama kanalının ise Alaşehir ovalarına yaz aylarında su sağladığı belirtildi.

Sarıgöllü çiftçi Mücahit Saraç, "Yağışların bol olması bizim için çok önemli. Barajlarımız doluyor, bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor" dedi.

Öte yandan dün başlayan yağışlarla birlikte Sarıgöl’ün birçok kesiminde yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

