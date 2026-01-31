Manisa Sarıgöl'de Yağışlar Barajlarda Su Seviyesini Yükseltti, Çiftçiler Rahatladı

Sarıgöl ve çevresindeki yağışlar Buldan ve Afşar barajlarında önemli su artışı sağladı; çiftçiler yaz sulaması için umutlu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:41
Manisa Sarıgöl'de Yağışlar Barajlarda Su Seviyesini Yükseltti, Çiftçiler Rahatladı

Manisa Sarıgöl'de yağışlar barajlarda su seviyesini yükseltti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, dereler aracılığıyla baraj ve göletlere ulaşarak su seviyelerinin yükselmesini sağladı.

Yağışların ardından barajlarda toplanan su miktarındaki artış, yaz sulaması açısından bölge çiftçilerinin yüzünü güldürdü.

Buldan ve Afşar Barajları çiftçilere umut verdi

Sarıgöl Ovasını yaz aylarında sulayan Buldan ve Afşar barajlarında önemli ölçüde su toplanması, tarımsal üretim yapan çiftçiler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Buldan Barajı ova'nın bir bölümünü, Afşar Barajı ise ovanın büyük kısmını suluyor.

Afşar Barajı’nın sağ ana sulama kanalının Sarıgöl Ovası’na, sol ana sulama kanalının ise Alaşehir ovalarına yaz aylarında su sağladığı belirtildi.

Sarıgöllü çiftçi Mücahit Saraç, "Yağışların bol olması bizim için çok önemli. Barajlarımız doluyor, bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor" dedi.

Öte yandan dün başlayan yağışlarla birlikte Sarıgöl’ün birçok kesiminde yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR, DERELER ARACILIĞIYLA...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR, DERELER ARACILIĞIYLA BARAJ VE GÖLETLERE ULAŞARAK SU SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİNİ SAĞLADI. YAĞIŞLARIN ARDINDAN BARAJLARDA TOPLANAN SU MİKTARINDAKİ ARTIŞ, YAZ SULAMASI AÇISINDAN ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR, DERELER ARACILIĞIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Sarıgöl'de Yağışlar Barajlarda Su Seviyesini Yükseltti, Çiftçiler Rahatladı
2
Muğla Büyükşehir’den Menteşe’ye Yol Atağı: 502 Milyon TL’lik Yatırım
3
Dönmezler İnşaat, Voila Kanyon tanıtımı için Taner Ayyıldız ile anlaştı
4
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MÜSİAD Antalya Ziyareti
5
Yozgat’ta ekmeğe zam: 210 gr 15 lira oldu
6
Karsan CDP'de 'B' Seviyesiyle Sürdürülebilirlikte Yönetimi Güçlendirdi
7
Kırşehir’de Kışta Oto Marketlere Talep Arttı: Antifriz ve Cam Suyu Öne Çıkıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları