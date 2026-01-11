TÜGAP’tan Sigorta Acentelerine Saha Odaklı Dönüşüm Programı

TÜGAP, Hedef Asistans katkısıyla TÜGAP Akademi Acente Gelişim Programı ile sigorta acentelerine saha odaklı, üretim merkezli dönüşüm sunuyor. Başvurular başladı.

Sigorta sektöründe acenteliğin geleceğine dair yeni bir adım atıldı. TÜGAP Girişimci Acenteler Platformu tarafından, Hedef Asistans Yol Yardım katkılarıyla hayata geçirilen TÜGAP Akademi Acente Gelişim Programı, acenteler için saha odaklı ve üretimi merkeze alan bir model vadediyor.

Programın yaklaşımı ve hedefi

Klasik eğitim ve seminer anlayışından ayrılan program, acentelerin yalnızca teorik bilgi edinmesini değil; sahada aktif üretim yapmasını, gelir elde etmesini ve mesleki açıdan güçlenmesini amaçlıyor. Eğitim, satış pratiği, asistans hizmetleri ve sektörel iş birliklerinin birlikte ele alındığı yapı, sigorta acenteliğinde yeni bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Program içeriği ve etkinlik takvimi

Program kapsamında yıl boyunca iki yurt dışı organizasyon, bir yurt içi gezi, otelde geniş katılımlı eğitim ve zirve buluşması ile Türkiye genelinde bölgesel eğitim toplantıları düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca sigorta şirketleriyle yapılacak özel protokollerle acentelere doğrudan katkı sağlayacak iş birlikleri hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Bu bir eğitim programı değil, sahadan başlayan bir değişimdir"

TÜGAP Kurucusu Abdulcelil Alkış, programın çıkış noktasını şu sözlerle özetledi: "Sigorta acenteliği masa başında bekleyerek değil, sahada sorumluluk alarak gelişir. Biz TÜGAP’ı kurarken de bu programı tasarlarken de temel motivasyonumuz buydu. Amacımız acentelerimize yalnızca bilgi vermek değil, onları üretimin, görünürlüğün ve birlikte büyümenin merkezine almak."

Alkış, programın sahada çalışan ve emek veren acenteler için bir dayanışma ve gelişim modeli olduğunu vurguladı: "Üretimi teşvik eden, çalışanın karşılığını aldığı adil bir sistem kurmak istiyoruz. Bu dönüşümün yukarıdan değil, sahadan başlayacağına inanıyoruz."

Başvurular ve değerlendirme

TÜGAP Akademi Acente Gelişim Programına katılmak isteyen sigorta acenteleri, www.tugap.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Kontenjanla sınırlı olarak planlanan programın değerlendirme süreci TÜGAP Akademi tarafından yürütülecek.

