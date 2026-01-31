TZOB: Ocak'ta üretici-market farkı en yüksek havuçta (%278,1)

TZOB: Ocak ayında üretici ve market fiyat farklarında havuç öne çıktı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayına ilişkin üretici ve market fiyat farklılıkları ile girdi maliyetlerine dair değerlendirmesini açıkladı.

En yüksek fark: havuç

Bayraktar, Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla %278,1 ile havuçta görüldüğünü bildirdi. Havuçtaki farkı %275,8 ile maydanoz, %229,8 ile pırasa, %225,7 ile marul izledi. Açıklamaya göre havuç ve maydanoz üreticideki fiyata göre 3,8 kat, pırasa ve marul ise 3,3 kat daha pahalı satıldı. Üretici ve market fiyatları şöyle kaydedildi: havuç üreticide 10 lira 50 kuruş, markette 39 lira 70 kuruş; maydanoz üreticide 5 lira 57 kuruş, markette 20 lira 92 kuruş; pırasa üreticide 13 lira 53 kuruş, markette 44 lira 64 kuruş; marul üreticide 10 lira 87 kuruş, markette 35 lira 39 kuruş. Bayraktar ayrıca, Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünün hem üreticide hem de markette kabak olduğunu, fiyatı en çok düşen ürünün markette kuru fasulye, üreticide ise pırasa olduğunu ifade etti.

Markette fiyat değişimleri

Marketteki değişimleri değerlendirirken Bayraktar, Ocak ayında markette takip edilen 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde fiyat azalışı ve bir üründe değişim gözlenmediğini belirtti. Markette fiyatı en fazla artan ürün %67,2 ile kabak oldu. Kabaktaki artışı %54,1 ile sivribiber, %48,5 ile patlıcan, %41,7 ile salatalık izledi. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise %14,6 ile kuru fasulye oldu; bunu %9,4 ile pırasa, %5,7 ile portakal, %5 ile patates takip etti.

Üreticideki fiyat hareketleri

Üreticide takip edilen 33 ürünün 19’unda fiyat artışı, 6 üründe fiyat düşüşü ve 8 üründe değişiklik olmadığını kaydeden Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün %11 ile pırasada görüldüğünü; pırasayı %7 ile yumurta, %4,4 ile karnabahar, %2,3 ile zeytinyağı izlediğini söyledi. Üreticide en fazla fiyat artışı ise %179,2 ile kabakta meydana geldi; bunu %119,7 ile sivribiber, %118,8 ile salatalık, %100,5 ile patlıcan takip etti.

Fiyat artışlarının nedenleri

Bayraktar, seralardaki geçiş dönemi ve iklim koşullarının bazı ürünlerde arzı düşürdüğünü belirtti: "Seralarda güzlük sezon bitti ve baharlık sezon için dikimler yapıldı. Yeni dikilen ürünler henüz hasat olgunluğuna gelmediği için kabak, sivri biber, salatalık, patlıcan ve domates arzı azaldı ve fiyatlar yükseldi." Ayrıca soğuk havaların verimi düşürmesi; Ocak ayı son haftasında Antalya, Mersin ve Muğla başta olmak üzere kıyı şeridinde meydana gelen aşırı yağışlar, fırtına, hortum ve dolu afetlerinin de fiyatları artıran unsurlar olduğunu vurguladı. Talep azalmasının karnabahar ve pırasa fiyatlarını gerilettiğini, iç piyasadaki arz fazlası ve ihracat kısıtlamalarının ise yumurta fiyatlarını düşürdüğünü söyledi.

Girdi maliyetlerindeki değişimler

TZOB aracılığıyla alınan girdi fiyat verilerine göre, Ocak ayında Aralık ayına kıyasla amonyum nitrat gübresi %6,2, amonyum sülfat gübresi %1,1, 20.20.0 kompoze gübresi %1, üre gübresi %0,8 arttı; buna karşın DAP gübresi %0,5 azaldı. Son bir yılda ise 20.20.0 kompoze gübresi %39,9, üre gübresi %38,2, Diamonyum Fosfat (DAP) %35,7, amonyum nitrat %28,7, amonyum sülfat %26,4 oranında arttı. Ocak ayında Aralık ayına göre besi yemi %5,6, süt yemi %4,2 yükselirken, son bir yılda besi yemi %33,1, süt yemi %30 artış gösterdi. Elektrik fiyatları yıllık %12,8 artarken, tarım ilacı fiyatları %35,9 oranında yükseldi. Ocak ayında mazot fiyatı aylık %7,7, yıllık ise %21,8 oranında artış kaydetti.

Bayraktar'ın verdiği veriler, Ocak ayında hem pazardaki tüketici fiyatları hem de üretici maliyetlerindeki değişimlerin ürün bazında farklılık gösterdiğini ve iklim ile girdi maliyetlerinin fiyat dinamiklerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

