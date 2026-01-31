Musko Kuruyemiş Adana'da Tercih Ediliyor

Zengin çeşit, taze ürün ve 10 şubeyle hizmet

Adana’da hizmet veren Musko Kuruyemiş, geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor.

Farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler arasında çiğ ve kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri, kahve, lokum, cevizli sucuk, çikolata ve yöresel ürünler bulunuyor; bu ürünler yoğun ilgi görüyor.

Kentte 10 şube ile faaliyet gösteren firma, mağaza içi alışverişte müşterilerin çeşitlilikten memnun kaldığını belirtiyor.

İşletme yetkilileri, İHA'ya yaptıkları açıklamada kalite ve tazeliği ön planda tuttuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Amacımız müşterilerimize geniş ürün seçenekleri sunmak. Herkesin damak zevkine hitap eden ürünleri tek noktada bulabilmesi bizim için önemli"

Ayrıca vatandaşların www.muskoshop.com internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat online sipariş verebildiği, siparişlerin taze şekilde hazırlanarak kısa sürede adreslerine ulaştırıldığı bildirildi.

Hem mağaza hem de online satış kanallarıyla Musko Kuruyemiş'in kentte vatandaşların uğrak noktası haline geldiği ifade edildi.

