Manisa Ticaret Borsası zeytinde verim ve kaliteyi artırıyor

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi", zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi yükseltmeye yönelik uygulamaları üreticilerle buluşturdu. Eğitimi, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü eğitmenlerinden Dr. Özgür Dursun verdi.

Eğitim içeriği ve uygulamalı bilgiler

Eğitime, Manisa Ticaret Borsası üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı. Programda teorik bilgiler aktarılırken, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik uygulamalar da detaylı şekilde paylaşıldı. Gün boyu süren eğitimde katılımcılar, üretimde verimi artıran ve kaliteyi yükselten yöntemleri öğrenme fırsatı buldu.

Üretim verileri ve 2025-2026 beklentileri

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, zeytinin bölge ve ülke ekonomisi açısından önemine vurgu yaptı: "Zeytin, ilimizin ve ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Yalnızca ekonomik değeriyle değil; kültürüyle, tarihiyle ve sürdürülebilir tarım açısından taşıdığı önemle stratejik bir üründür. Zeytin yetiştiriciliği, ilimize ve ülkemize büyük değer katmaktadır".

Özkasap, Türkiye ve Manisa üretim verilerine dikkat çekti: "2025 TÜİK verilerine göre ülkemizde 1 milyon 308 bin 349 dekar alanda sofralık ve yağlık zeytin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, zeytin üretiminde İspanya’nın ardından dünya ikinciliğine yükselmiştir. Manisa’da ise 29 milyon meyve veren, 7 milyon henüz meyve vermeyen olmak üzere toplam 36 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu rakamla ilimiz, Türkiye’deki toplam zeytin varlığının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturmaktadır".

2025-2026 sezonu beklentilerine ilişkin Özkasap şunları paylaştı: "Türkiye genelinde zeytin üretiminin 2 milyon 450 bin ton seviyesinde olması beklenmektedir. Bunun 740 bin tonunun sofralık, 1 milyon 710 bin tonunun yağlık olacağı, yaklaşık 310 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu yıl yaşanan don afeti ve kuraklık nedeniyle rekoltemiz yaklaşık yüzde 50 oranında düşmüştür. Özellikle bakımı yeterince yapılmayan zeytinliklerde ciddi hasarlar meydana gelmiştir".

Budamanın önemi

Özkasap, doğru budamanın üretimdeki rolünü şöyle özetledi: "Zeytinde doğru budama; ağacın verimini artıran, hastalık ve zararlılarla mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Budama, ağacın güneş almasını sağlar, meyve kalitesini yükseltir ve don ile hastalıklara karşı direncini artırır. Yanlış ve bilinçsiz yapılan budama ise hem verim kaybına hem de ağaçların zayıflamasına neden olmaktadır".

İhracat ve tüketim verileri

Özkasap, zeytin ve zeytinyağının ihracattaki yerine değinerek şu bilgileri paylaştı: "Türkiye genelinde yalnızca zeytinyağından 49 bin ton karşılığında 244 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Zeytinyağı 136 ülkeye ve 1 serbest bölgeye ihraç edilmektedir. Kişi başına zeytinyağı tüketimi geçen yıl 1.600 gram iken bu yıl 2.300 grama yükselmiştir. Bu artış sevindiricidir ancak İspanya’da kişi başı tüketimin 12 kilogram olduğunu da unutmamak gerekir".

Eğitimin sonuçları ve gelecek planları

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Manisa Ticaret Borsası yetkilileri, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi. Özkasap, birlik mesajı vererek üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı: "Amacımız; zeytinde verimi artırmak, kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamaktır. Bugün düzenlediğimiz bu eğitimlerin üreticilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum".

