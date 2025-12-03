Manisa'ya AB'den 60 Milyon TL Hibe: 4 İlçeye LEADER Desteği

Manisa'ya AB'den 60 Milyon TL Hibe

LEADER Programı kapsamında Manisa'nın Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri için hazırlanan dört projenin de kabul edilerek toplam 60 milyon TL tutarında AB hibesi almaya hak kazandığı kamuoyuna duyuruldu.

Proje kapsamı ve hazırlık süreci

Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan projeler, ilçe toplantılarında belirlenen hedefler doğrultusunda Manisa Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından hazırlanan yerel kalkınma stratejilerine göre şekillendirildi.

Hedefler ve beklenen etkiler

AB tarafından fonlanan "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı Tedbiri" çerçevesinde sonuçlanan başvurularla ilçelerde iktisadi ve beşeri kapasitenin artırılması, yenilikçi projelerin desteklenmesi, güçlü iş birliklerinin kurulması ve sürdürülebilir kalkınma fırsatlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kurumlar arası iş birliği

Valilik yetkilileri, sürecin başarısında katkısı bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

