Marmarabirlik Ortaklarına Yarın 359 Milyon Lira Ödeme Gerçekleştirilecek

Marmarabirlik, Ortaklarına 359 Milyon Lira Ödeme Yapıyor
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası çerçevesinde, ortaklarına yarın dördüncü dilim kapsamında 359 milyon lira ödeme gerçekleştirecek.
Ödeme Detayları ve İşleyiş
Birlikten yapılan açıklamada, ortakların 30 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık gelen paylarını, Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecekleri duyuruldu.
Toplamda 1 Milyar 241 Milyon Lira Ödeme
Kampanyanın başlangıcından itibaren yaklaşık 50 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu dördüncü dilim ödemesi ile birlikte toplamda 1 milyar 241 milyon lira ödeme yapmış olacak.
Kooperatiflerde Ürün Alımları
Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatifte gerçekleştirilen ürün alımları şöyle dağıldı:
- Gemlik: 4,153 ton
- Mudanya: 12,047 ton
- Erdek: 6,025 ton
- Orhangazi: 4,169 ton
- İznik: 12,630 ton
- Edincik: 7,365 ton
- Mürefte: 3,146 ton
- Marmara Adası: 190 ton
Bu veriler ile birlikte, Marmarabirlik tarafından toplamda 49 bin 725 ton ürüne karşılık alım gerçekleştirilmiş oldu.