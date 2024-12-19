Marmarabirlik Ortaklarına Yarın 359 Milyon Lira Ödeme Gerçekleştirilecek

Marmarabirlik, Ortaklarına 359 Milyon Lira Ödeme Yapıyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası çerçevesinde, ortaklarına yarın dördüncü dilim kapsamında 359 milyon lira ödeme gerçekleştirecek.

Ödeme Detayları ve İşleyiş

Birlikten yapılan açıklamada, ortakların 30 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık gelen paylarını, Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecekleri duyuruldu.

Toplamda 1 Milyar 241 Milyon Lira Ödeme

Kampanyanın başlangıcından itibaren yaklaşık 50 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu dördüncü dilim ödemesi ile birlikte toplamda 1 milyar 241 milyon lira ödeme yapmış olacak.

Kooperatiflerde Ürün Alımları

Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatifte gerçekleştirilen ürün alımları şöyle dağıldı:

Gemlik: 4,153 ton

Mudanya: 12,047 ton

Erdek: 6,025 ton

Orhangazi: 4,169 ton

İznik: 12,630 ton

Edincik: 7,365 ton

Mürefte: 3,146 ton

Marmara Adası: 190 ton

Bu veriler ile birlikte, Marmarabirlik tarafından toplamda 49 bin 725 ton ürüne karşılık alım gerçekleştirilmiş oldu.