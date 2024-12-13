Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Başladı

Marmaris'te Yatçılık Sektörü Buluşması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü etkinliği başladı. Etkinlik, Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenleniyor ve üç gün sürecek. Etkinliğe, dünyanın değişik ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

Bakan Yardımcısı Ünüvar'ın Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, tekne ve yat kullanımındaki artışın personel ihtiyacını da artırdığını belirtti. Türkiye'nin coğrafi konumunun, ikliminin ve kültürel değerlerinin yat turizmini popüler hale getirdiğini vurgulayan Ünüvar, Türk yat imalatçılarının geleneksel teknikleri modern yöntemlerle birleştirerek uluslararası alanda tanındığını ifade etti.

Yenilikler ve Eğitim

Ünüvar, çevreci yaklaşımlar sayesinde elektrik tahrikli ve hibrit yatların Türkiye'de üretilmeye başlandığını, ayrıca ülkenin bakım ve onarım merkezi haline geldiğini dile getirdi. Yat ve tekne sektöründeki büyümeye dikkat çeken Ünüvar, Türkiye'nin dünya çapında 141 bin aktif gemi insanına sahip olduğunu ve bu potansiyelin uluslararası standardı eğitim ile desteklendiğini sözlerine ekledi.

Muğla'nın Yat Turizmi Üzerindeki Rolü

Marmaris'teki etkinlikle ilgili olarak, Vali İdris Akbıyık da Muğla'nın yat turizminin merkezi olduğunu belirterek, bu bölgenin ekonomik çarkları döndürdüğünü ifade etti. Akbıyık, Muğla'nın geçmişten gelen deneyimiyle 2 binin üzerinde ticari yata ve 15 binin üzerinde özel yata hizmet verdiğini söyledi.

Etkinlikte Katılımcıların Artışı

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ise etkinliklerinin her geçen yıl büyüdüğünü ve bu yıl 107 firmanın katılımının sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti. Etkinlik, düzenlenen panellerle devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı. Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı. Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katılıyor.