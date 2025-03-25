Mart Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74,4 Oldu

İmalat sanayisi kapasite kullanım oranı, mart ayında %74,4 seviyesine geriledi. TCMB, anket sonuçlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:14
Mart Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74,4 Oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mart ayında geçen aya göre 0,1 puan azalarak %74,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1738 iş yeri tarafından verilen yanıtlarla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçları değerlendirildi.

Mart ayındaki anket sonuçlarına göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı 0,1 puan düşerek %74,4 oldu. Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), geçen aya göre 0,3 puan artış gösterdi ve %75,2'ye yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Ocak 2024: %76,2
  • Şubat 2024: %76,4
  • Mart 2024: %76,2
  • Nisan 2024: %76,7
  • Mayıs 2024: %76,3
  • Haziran 2024: %76,3
  • Temmuz 2024: %75,9
  • Ağustos 2024: %75,4
  • Eylül 2024: %74,9
  • Ekim 2024: %74,9
  • Kasım 2024: %75,6
  • Aralık 2024: %75,8

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