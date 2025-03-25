Mart Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74,4 Oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mart ayında geçen aya göre 0,1 puan azalarak %74,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1738 iş yeri tarafından verilen yanıtlarla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçları değerlendirildi.

Mart ayındaki anket sonuçlarına göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı 0,1 puan düşerek %74,4 oldu. Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), geçen aya göre 0,3 puan artış gösterdi ve %75,2'ye yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı ise şu şekilde gerçekleşti: