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Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Yeni yasayla birlikte borcu olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Meclisten geçerse, 170 bin TL'ye kadar olan borçlar devlet tarafından silinecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:24
Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Borçlu vatandaşlar için müjde! Devlet, kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli borç yapılandırma kredileri sunacak. TBMM'de görüşülen yeni pakette ise bazı borçların silinmesi öngörülüyor. Bu sayede vatandaşlar, borç yükünden kurtulma imkanı bulacak.

Mecliste kabul edilmesi beklenen yeni borç düzenlemesiyle birlikte, borçlu vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanacak. Ziraat, Halk ve Vakıfbank şubelerinden düşük faizli borç ödeme kredisi kullanabilecek vatandaşlar, borç yükünden kurtulacak.

Hangi Banka Borç Kredisi Veriyor?

Borçlarınızla başa çıkmak mı istiyorsunuz? Kamu bankaları, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle size destek oluyor. Tek bir krediyle tüm borçlarınızı birleştirebilir, aylık ödemelerinizi düşürebilir ve borçlarınızı daha kolay yönetebilirsiniz.

Hangi Borçlar İçin Kredi Veriliyor?

Genellikle kredi kartı borçları, tüketici kredileri ve diğer bireysel borçlar için borç yapılandırma kredileri sunulmaktadır. Ancak, hangi tür borçların krediye dahil edileceği konusunda net bilgi almak için banka şubelerine başvurmanız veya bankaların internet sitelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

banka kampanyası

Borçlarınızı Kapatmak İçin Hangi Bankayı Seçmelisiniz?

Borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve daha kolay ödeme planları oluşturmak mı istiyorsunuz? Kamu bankaları, size özel çözümler sunarak bu konuda yardımcı oluyor.

Ziraat Bankası

Daha önce "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" adıyla başlattığı kampanyada, kredi kartı borçlarını birleştirmek isteyen müşterilerine oldukça cazip faiz oranları sunmuştu. Bu kampanya gibi yeni kampanyalar için bankanın resmi web sitesini veya şubelerini takip edebilirsiniz.

Halkbank: Şubeye Başvurun

Neden Halkbank? Halkbank, borç kapatma kredileri konusunda size özel çözümler sunmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır? En yakın Halkbank şubesine giderek banka yetkililerinden detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka yetkilisi, sizin için en uygun faiz oranını ve vadeyi belirleyecektir.

Vakıfbank: SMS ile Başvur

Neden Vakıfbank? Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz borç kapatma kredileri sunmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde belirtilen şekilde SMS göndererek kolayca başvuru yapabilirsiniz.

SMS Şablonu: KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy), Aylık Geliriniz

SMS Gönderilecek Numara: 5724

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