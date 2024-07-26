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MediaMarkt'ın Büyük İndirim Kampanyası: Stoklar Eritiliyor

MediaMarkt, 30 Temmuz'a kadar özel indirimlerle dolu yeni kampanyasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:55
MediaMarkt'ın Büyük İndirim Kampanyası: Stoklar Eritiliyor

MediaMarkt'tan Heyecan Verici Kampanya

MediaMarkt, geniş bir ürün yelpazesi sunan "Stokları Eritiyoruz" kampanyasına başladı. 30 Temmuz'a kadar sürecek bu kampanya ile birçok elektronik ürün, avantajlı fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Kampanya Kapsamında Sunulan Ürünler

Şirketin duyurusuna göre, kampanyada yer alan bazı ürünler şunlardır:

  • Onvo RX-01 model 1000W elektrikli scooter: 28.999 TL
  • Hoover HLEH10A2TCEX-17 A++ 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth bağlantılı ısı pompalı kurutma makinesi: 12.299 TL
  • peaq PQ32DAL540 32 inç 80 ekran dahili uydu alıcılı akıllı LED televizyon: 5.299 TL
  • Razer RZ04-02950100-R381 HDS Kraken X Lite kablolu kulak üstü oyun kulaklığı: 1.499 TL
  • ttec 2KLF37SGR Note 10.2" tablet koruma kılıfı: 799 TL

Bu kampanya, teknoloji meraklıları için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.

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