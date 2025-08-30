DOLAR
Mehmet Fatih Kacır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, tarihimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın 103. yıl dönümü paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini açıkladı.

Kacır, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ağustos ayının Türk milleti için zafer ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir ay olduğunu belirtti.

"Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."

Paylaşımında ayrıca, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu görkemli destanı yazan tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesaj, 30 Ağustos'un millet için taşıdığı önemi ve tarihî mirastan alınan güçle geleceğe yönelik kararlılığı vurguluyor.

