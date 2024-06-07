Mehmet Şimşek'ten flaş KKM açıklaması! Döviz korumalı mevduat vergi avantajı yenilenmeyecek

Bakan Şimşek: Döviz cinsinden KKM'de şirketlerin vergi avantajı yenilenmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de döviz cinsinden kur korumalı mevduatlarda şirketlerin vergi avantajını temmuzda yenilemeyeceklerini duyurdu. Ayrıca, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"nde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik finansmanı konularına da değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin yeşil dönüşümü için atılan adımları da aktardı.



Bakan Şimşek, iklim değişikliğinin artık bir gerçeklik olduğunu ve bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini vurguladı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 129 ülkenin kuraklıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Şimşek, bu durumun ülkelerin mevzuat düzenlemelerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zaruret olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, ülkenin 2053'e net sıfır hedefi koyduğunu hatırlattı. Bu sürecin Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ve kaliteli istihdamı destekleyeceğini belirtti.

Ekonomi programının çalıştığını ve sağlıklı politikalarla yürütüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini aktardı.