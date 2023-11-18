Memur ve memur emeklileri için zam hesabı yapıldı: İşte masadaki rakamlar

Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 yılında yapılacak zam oranlarını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve toplu sözleşme zammı da göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre, memur maaşlarına yaklaşık %50 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17,55'lik zam ve 8 bin 77 lira seyyanen artışın ardından en düşük memur aylığı 22 bin liraya yükselmişti. Ekonomist Turgay Bozoğlu'nun açıklamalarına göre, 2024 yılında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, ocak ayında belli olacak son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.





Bozoğlu, "Enflasyon farkı 40,27 olduğunda, bu yüzde 6'lık payı düşerek memur ve memur emeklisi için olacak tutar 34,27 oluyor. Ancak memur ve memur emeklileri için 2024 yılının ilk yarısında toplu sözleşmeye göre yapılacak bir zam da var. Bu zam oranı yüzde 15" dedi.

Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre, ikinci 6 ay için enflasyon farkının 40,27 olması durumunda, memura 2024 yılı için yapılacak zam oranı yüzde 49,27 olacak.

Bozoğlu, "Yuvarlak olarak memur maaşlarında yüzde 50'lik bir artış olduğunu düşündüğümüzde, bugün en düşük memur maaşı olan 22 bin lira 33 bin lira civarı bir rakama ulaşacak" açıklamasını yaptı.

En düşük memur emeklisi aylığı ise şu anki 9 bin 876 liradan, yapılan zamla birlikte 2024'te ulaşması beklenen rakamla yükselecek.

Ancak, bu zamların ardında dikkat çeken bir detay var. 2024'te en düşük memur aylığı, yoksulluk sınırının altında kalacakken, en düşük memur emeklisi aylığı ise açlık sınırının altında kalacak.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu zam oranları, ocak ayında netleşecek ve milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek.