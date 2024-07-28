Memurlara o ödemeler geri geliyor! IBAN'ları kontrol edin!

Memurlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu iş sözleşmesi primleri iade edilecek. İşte detaylar...





MEMURLARIN İPTAL EDİLEN O ÖDEMELERİ TEKRAR HESAPLARA YATIRILACAK

Türkiye'de toplu sözleşme ikramiyeleri yeniden ödenecek. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu düzenli ikramiyeler iade edilmeye başlanacak. Anayasa Mahkemesi iptal etmesine rağmen olağan ikramiye 345 TL'yi buluyor. Bütçe Planlama Komisyonu'nun kabul ettiği teklifte bu miktar artırıldı.

Memurlara yine düzenli ikramiye ödenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun onayladığı öneriyle kamu çalışanları toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Karar onaylandıktan sonra memurlara yine olağan 642 TL ikramiye verilecek.

TÜRKİYE’DEKİ MİLYONLARCA MEMUR, EK İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK.

Delegelerin toplu sözleşme ikramiyelerinin uygulanmasına ilişkin teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Anayasa Mahkemesi iptal ettiğinde toplu sözleşme bedeli 345 TL iken, Bütçe Planlama Komisyonu'nun kabul ettiği teklifte bu miktar 642 TL oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra memurlar, 642 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini hesaplarında görebilecek. Ödemeler TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yapılacak.