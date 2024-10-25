Mercedes-Benz'in Karı Çin Rekabeti Nedeniyle Geriledi

Mercedes-Benz'in Üçüncü Çeyrek Sonuçları

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu duyurdu. Şirketin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 2,51 milyar avroya geriledi.

Çin'deki Zayıf Lüks Otomobil Satışları

Mercedes-Benz, bu dönemde net karının yüzde 53,8 oranında bir düşüşle 1,72 milyar avroya indiğini açıkladı. Şirket, satışlarının yüzde 6,7 düşerek 34,52 milyar avroya gerilediğini belirtti. Açıklamada, "Ana binek otomobil işindeki karlılığımız, daha düşük fiyatlandırma ve yüksek marjlı otomobillerin azalan satışları nedeniyle zayıf oldu" denildi.

Mali Direktörün Açıklamaları

Mercedes-Benz Group AG Mali İşler Direktörü Harald Wilhelm, üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçların hedeflerini karşılamadığını, bu nedenle maliyetlere ve verimliliğe daha fazla odaklanacaklarını vurguladı.

Araç Teslimatlarında Düşüş

Şirketin araç teslimatları, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,4 azalarak 503 bin 573 adede geriledi. Ocak-eylül dönemindeki teslimatlar ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 463 bin 263 adede düştü.

Piyasa Tepkileri

Bu gelişmelerin ardından, Mercedes hisseleri Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 57 avronun altına geriledi.

Alman Üreticilerin Zorlukları

Alman otomobil sektöründe genel olarak zorluklar sürmektedir. Enflasyon, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticileri ile Tesla'nın artan rekabeti bu zorlukların başında geliyor. 2 Eylül'de, Volkswagen'in ilk kez Almanya'da bir fabrika kapatabileceği uyarısı dikkat çekti.

Çin Pazarındaki Rekabet

Çin, Mercedes için büyük önem taşıyor. Ülkede her üç otomobilden birini satan Alman markası, yerli üreticilerin artan rekabetiyle yüzleşiyor. Pekin hükümeti, ekonomik teşvik paketleri ile ekonomiyi canlandırmaya çalışırken, analistler bunun alem otomobil üreticilerinin sorunlarını çözmeye yetecek kadar güçlü olmadığını öngörüyor.

Fiyat Düşüşü İhtiyacı

Analistler, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks otomobil üreticilerinin, Çinli firmalarla rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklarını belirtiyor.