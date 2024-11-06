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Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, toplamda 300 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. İhale detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:43
Merkez Bankası İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan İhale Hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirerek toplamda 300 milyar liralık bir işlem yaptı. İlk ihale, 20 milyar liralık bir tutarla gerçekleştirildi.

20 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi Detayları

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklifler, ulaşan toplam tutar ise 15 milyar 239 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihale için belirlenen faiz oranları şöyle oldu:

  • Minimum Faiz Oranı: %49,99
  • Maksimum Faiz Oranı: %50
  • Ortalama Faiz Oranı: %49,99

280 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi Sonuçları

TCMB'nin ikinci işlemi olan 280 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 231 milyar 264 milyon lira olarak kaydedildi. Bu işlemdeki faiz oranları ise şunlardır:

  • Minimum Faiz Oranı: %49,98
  • Maksimum Faiz Oranı: %50
  • Ortalama Faiz Oranı: %50

Bu ihaleler, TCMB'nin piyasa likiditesini yönetme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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