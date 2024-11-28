Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı: Enflasyon ve Maliye Politikası Değerlendirmesi

Temel Mal Enflasyonu Düşük Seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 21 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının özeti yayınlandı. Toplantıda, temel mal enflasyonunun düşük seyrettiği belirtilirken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller de kaydedildi.

Ekim Ayı Enflasyonu ve Gıda Fiyatları

Toplantı özetinde, ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,88 oranında yükselmesiyle yıllık enflasyonun 0,80 puan düşerek yüzde 48,58 seviyesine gerilediği ifade edildi. B ve C endekslerinin yıllık enflasyonu ise sırasıyla yüzde 47,10 ve yüzde 47,75 olarak aktarıldı.

Hizmet Fiyatlarında İyileşme

Özette, ekim ayında hizmet grubu fiyat artışlarının yavaşladığı vurgulanarak, kira ve lokanta-otel gruplarındaki zayıf seyrin etkili olduğu belirtildi. Özellikle gıda fiyatlarının tüketici enflansını etkilediği, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışla desteklendiği kaydedildi.

Yurt İçi Üretici Fiyatları ve Enflasyon Beklentileri

Ekim ayında, yurt içi üretici fiyatlarının yüzde 1,29 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 32,24 seviyesine düştüğü ifade edildi. Ayrıca, enflasyon beklentilerinin kısmi artış gösterdiği, 24 ay sonrasına ait beklentinin yüzde 18,3 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Maliye Politikası ve Sıkı Para Politikası

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Özette, sıkı para politikası duruşunun devam edeceği, enflasyon beklentilerinde belirgin bir düzelme sağlanana kadar sürdürüleceği ifade edildi.

Öncü Göstergeler ve Gelecek Beklentileri

Gelecek dönemde tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin belirleyici olacağı ve hizmet grubunda ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öncü verilerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam edeceği vurgulandı.

PPK, enflasyon ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda gereken tüm araçları kararlılıkla kullanacağını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.