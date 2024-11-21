Merkez Bankası, Politika Faizini %50'de Sabit Bıraktı

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

Çetin Değerlendirmeler ve Ekonomik Göstergeler

Yaşar Fatih Karahan başkanlığındaki Kurul, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde bir düşüş gözlemlendiğini aktardı. Duyuruda, son çeyreğe ilişkin göstergelerin, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve enflasyondaki düşüşe destek verici seviyelere ulaştığını belirtildi. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşme sinyalleri belirginleşti.

Enflasyon Beklentileri ve Risk Unsurları

Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrinin sürdüğü vurgulandı. Duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi gösterse de, dezenflasyon süreci açısından hala risk unsuru olduğu ifade edildi.

Politika Faizinin Geleceği

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini ve aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar politika faizinin seviyesini enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda belirleyeceğini bildirdi. Kurul, enflasyonda öngörülen yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

Ayrıca, enflasyonda belirgin bir bozulmanın öngörülmesi durumunda, para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılacağını vurguladı. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde ise ek makroihtiyati adımların uygulanacağı kaydedildi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

TCMB, enflasyon ve ekonomik göstergeleri yakından takip edeceğini belirtti. Kurul, kararlarını veri odaklı ve şeffaf bir şekilde almayı taahhüt etti. Politika faizi, sekizinci kez değiştirilmeden %50 seviyesinde sabit kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.