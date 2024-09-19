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Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde koruma kararı aldı. Enflasyon ve ekonomik göstergeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:26
Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

TCMB Faiz Oranını Belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Kurul, enflasyon verilerini değerlendirirken, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seviyelerde seyrettiğine ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte beklenildiğine dikkat çekti.

Ekonomik Göstergeler ve Talep

Ağustos ayı enflasyon verileri incelendiğinde, genel eğilimin belirgin bir değişim göstermediği, iç talebin yavaşlayarak enflasyon baskısının azaldığını vurguladı. Kurulun açıklamasında, "Yurt içi talepteki dengelenme, Türk lirasının reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerinde düzelme ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

İhtiyatlı Durum Vurgusu

Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler sebebiyle ihtiyatlı duruşlarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı para politikası uygulamalarının devam edeceği ifade edildi.

Gelecek İhtimalleri ve Strateji

Açıklamada, "Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği, likidite koşullarının dikkatle izleneceği belirtildi. Ayrıca Merkez Bankası, enflasyon oranlarını orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştırmak için gerekli parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde politika kararlarını belirleyecektir.

Merkez Bankası, kararlarını veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alacağını ifade etti ve "Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, beş iş günü içinde yayımlanacaktır." açıklamasında bulundu.

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