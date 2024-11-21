Merkez Bankası Rezervleri 156,7 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB Rezervleri 15 Kasım Haftasında Düşüş Gözlemlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Brüt Döviz Rezervleri Artışta

15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artış göstererek 94 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Bu rezervler, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın Rezervlerinde Düşüş

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 593 milyon dolar düşüşle 62 milyar 594 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftayı 156 milyar 684 milyon dolara gerileyerek tamamlamış oldu.

2023 Yılı Rezerv Verileri

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şu şekildedir:

27.01.2023: Altın Rezervleri: 50.933 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 milyon dolar, Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar

31.03.2023: Altın Rezervleri: 52.176 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 70.247 milyon dolar, Toplam Rezervler: 122.423 milyon dolar

15.11.2023: Altın Rezervleri: 62.594 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 94.090 milyon dolar, Toplam Rezervler: 156.684 milyon dolar

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.