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Merkez Bankası Rezervlerinde 2 Milyar Dolar Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolara ulaştı, döviz ve altın rezervlerinde önemli artışlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:55
Merkez Bankası Rezervlerinde 2 Milyar Dolar Artış

TCMB Toplam Rezervleri Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ağustos haftasında toplam rezervlerini 152 milyar 915 milyon dolara yükseltti ve bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artış sağladı.

Döviz Rezervleri Yükseldi

TCMB’nin açıklamalarına göre, brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak 94 milyar 146 milyon dolara çıktı. Önceki hafta brüt döviz rezervleri 92 milyar 330 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın Rezervlerinde Önemli Artış

Bu süreçte, altın rezervleri de 866 milyon dolar artış göstererek 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara ulaştı.

2023 Yılı Performansı

TCMB'nin rezervleri 2023 yılı itibarıyla önemli değişimler yaşadı. Ocak 2023'ten itibaren veriler aşağıdaki gibidir:

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
16.08.2023 58.769 94.146 152.915

Bu artışlar, TCMB'nin para politikaları ve ekonomik duruma ilişkin stratejilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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