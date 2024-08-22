Merkez Bankası Rezervlerinde 2 Milyar Dolar Artış

TCMB Toplam Rezervleri Artış Gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ağustos haftasında toplam rezervlerini 152 milyar 915 milyon dolara yükseltti ve bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artış sağladı.
Döviz Rezervleri Yükseldi
TCMB’nin açıklamalarına göre, brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak 94 milyar 146 milyon dolara çıktı. Önceki hafta brüt döviz rezervleri 92 milyar 330 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın Rezervlerinde Önemli Artış
Bu süreçte, altın rezervleri de 866 milyon dolar artış göstererek 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara ulaştı.
2023 Yılı Performansı
TCMB'nin rezervleri 2023 yılı itibarıyla önemli değişimler yaşadı. Ocak 2023'ten itibaren veriler aşağıdaki gibidir:
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|16.08.2023
|58.769
|94.146
|152.915
Bu artışlar, TCMB'nin para politikaları ve ekonomik duruma ilişkin stratejilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.