Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bitti: 3.7 milyar dolarlık artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık banka ve para verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın 5 Nisan haftasındaki toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 3.7 milyar dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara çıktı.

Elde edilen son verilerle göre, rezervlerdeki 11 hafta boyunca yaşanan düşüş ise sona ermiş oldu.

5 Nisan haftasındaki brüt döviz rezervleri ise 1.4 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte brüt döviz rezervleri 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta ise miktar 68 milyar 748 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervlerinde ise 2.3 milyar dolarlık bir atış söz konusu oldu. Altın rezervleri, son gelişmelerle birlikte 54.3 milyar dolardan 56.6 milyar dolara çıkmış oldu.