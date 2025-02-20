Merkez Bankası Rezervlerinde Rekor Artış

TCMB Rezervlerinde Tarihi Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolar seviyesine yükseltti. Swap hariç net rezervler ise 71 milyar 498 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Banka İstatistikleri Açıklandı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurarak, 14 Şubat itibarıyla brüt döviz rezervlerinin 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu değer, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın Rezervlerinde Yükseliş

Ayrıca, altın rezervleri 1 milyar 912 milyon dolar artışla 72 milyar 475 milyon dolar seviyesine çıktı. Böylece, toplam rezervler 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara ulaştı.

Rezervlerin Gelişimi

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şu şekilde gelişti (milyon dolar):