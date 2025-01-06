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Mersin Limanı'nın Kapasitesi 1 Milyon TEU Artıyor

Mersin Limanı Genişleme Projesi ile 2,6 milyon TEU olan kapasite 3,6 milyon TEU'ya çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:40
Mersin Limanı'nın Kapasitesi 1 Milyon TEU Artıyor

Mersin Limanı'nın Kapasitesi 1 Milyon TEU Artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasının ardından 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega geminin aynı anda yanaşacağını belirtti. Uraloğlu, projenin limanın kapasitesini 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracağını ifade etti.

Ülkenin En Büyük Limanı

Uraloğlu, Mersin Limanı'nın 124 hektar alanıyla Türkiye'nin en büyük limanı olduğunu vurguladı. “Mersin Limanı, ülkemizin yüzde 50'sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor.” şeklinde konuştu.

Komşu Ülkelerle Ticaret Hedefi

Mersin Limanı'nın 2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesi ile 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğunu belirten Uraloğlu, bu limanın hem İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ithalat ve ihracat kapısı, hem de Orta Doğu ülkelerinin transit merkezi konumunda olduğunu dile getirdi.

2023 Yılında Rekor Yük Elleçleme

Bakan Uraloğlu, Mersin Limanı'nda 2023 yılında 31 milyon 454 bin ton yük elleçlendiğini ifade etti. Ülke genelinde elleçlenen toplam yük miktarının 521 milyon 79 bin ton olduğunu ve Mersin Limanı'nın bunun içindeki payının yüzde 6 olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, 2023 yılında Mersin Limanı'nda 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçlenmiş olup, Türkiye genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarının 12 milyon 556 bin TEU olduğu belirtildi.

Projenin Detayları ve Hedefleri

Mevcut durumda 2016 yılında hizmete sunulan EMH-I Terminali'ne yalnızca bir mega geminin yanaşabildiğini aktaran Uraloğlu, EMH-II Projesi ile 2 mega konteyner gemisinin aynı anda hizmet alabilmesi için EMH-I rıhtımının 380 metre uzatılacağını ve 176 bin metrekare geri saha yaratılacağını söyledi.

Uraloğlu, “Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega gemi aynı anda yanaşacak. Proje, Mersin'in kalıcı değerini artıracak ve 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.” şeklinde konuştu.

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